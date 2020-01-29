الرئيس التنفيذي لـ«إيني» يدعو الدبلوماسية الأوروبية للتركيز على الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 06:03 مساء
الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي. (الإنترنت)

طالب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الدبلوماسية الأوروبية بضرورة «التركيز على الأزمة الليبية»، لافتا إلى أن الوضع هناك «أصبح أكثر تعقيدا» وفق ما نقلته «آكي».

وقال ديسكالزي للصحفيين اليوم الأربعاء، على هامش تقديم مشروع شراكة محلي في مجال الطاقة النظيفة عن طريق الاندماج النووي، «كنا نأمل في وقف إطلاق النار في ليبيا، وهو ما لم يحدث، لذلك يجب أن تركز الدبلوماسية باستمرار على المشكلة الليبية التي لها العديد من التداعيات، ليس علينا وحدنا، بل على المواطنين الليبيين».

وأشار ديسكالزي، إلى توقف أنشطة منشآت إنتاج وتصدير النفط في شرق ليبيا، معتبرا أن «الوضع أصبح أكثر تعقيدًا لأن عرقلة الإنتاج يشبه إزالة الأكسجين، حيث قلّ بـ800 ألف برميل».

كانت مجموعة «إيني» التي تدير شركة مليتة للنفط والغاز في شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، أكدت في وقت سابق إنخفاض إنتاج النفط من حقل الفيل جنوب ليبيا بسبب «إغلاق قسري لصمام على خط أنابيب الفيل-مليتة».

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