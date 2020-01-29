ترامب يعتبر استحضار بولتون «النموذج الليبي» خطأ تسبب بطرده

من اليمين مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، مع الرئيس ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن استحضار مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، «النموذج الليبي» خطأ تسبب بطرده، مشيراً إلى أن بولتون «ارتكب هفوات أخرى كثيرة، ثم طرد، لأنه صراحة لو استمعت إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة».

وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة الأربعاء مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعرب عن استعداده الإدلاء بإفادته في المحاكمة الهادفة للبت بعزل الرئيس، متهماً إياه بنكران الجميل ومؤكداً أنه «توسل إليه» ليعطيه عملاً وأنه بعد طرده «ذهب ليكتب كتاباً كاذباً وشريراً. كلها معلومات متعلقة بالأمن القومي، من يفعل ذلك؟».

واستحضر مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، البرنامج النووي الليبي السابق، خلال حديثه عن مساع واشنطن الرامية إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالرغم من إشارته إلى وجود خلاف بين الحالتين.

وقال بولتون، في حوار مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، في أبريل 2018، «نفكر في النموذج الليبي سنتي 2003 و2004». لافتا أن هناك اختلافات بين البرنامجين، حيث كان البرنامج النووي الليبي «أصغر».

وكتب ترامب في تغريدة «رجل رفض وظيفة سفير في الأمم المتحدة منذ سنوات، ولم يُقبل بأي عمل آخر منذ ذلك الحين، رجل توسل إلي لأعطيه عملاً لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، ومنحته العمل رغم أن كثراً قالوا لي ’لا تفعل ذلك، سيدي».

وأقيل بولتون، الذي ينتمي لتيار المحافظين الجدد والمعروف بمواقفه العدوانية، في سبتمبر من إدارة ترامب على خلفية خلاف مع الرئيس الجمهوري حول عدد من ملفات السياسة الخارجية الحساسة، من أفغانستان إلى كوريا الشمالية، ومنذ مغادرته للبيت الأبيض، تحدث بولتون علناً عن خلافاته مع ترامب، ومع بدء محاكمة الأخير، أعرب بولتون عن استعداده للإدلاء بإفادته في مجلس الشيوخ وهو ما يرفضه البيت الأبيض تماماً.

ويستعد بولتون لنشر كتاب يقول فيه إن دونالد ترامب أخبره عن نيته حجز مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا إذا لم تفتح تحقيقاً بشأن المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر، ونفى ترامب ذلك متهماً بولتون بأن «كل ما يسعى إليه هو أن يبيع كتابه»، ويواجه ترامب محاكمة للبت بعزله في مجلس الشيوخ، أطلقتها المعارضة الديموقراطية، على خلفية قضية أوكرانيا.

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وكانت ليبيا في عهد العقيد معمر القذافي قد أعلنت خلال ديسمبر2003، تخليها عن برنامجها النووي، بعد أشهر من الغزو الأميركي للعراق، على خلفية اتهامات بامتلاك أسلحة كيميائية. وفرضت الولايات المتحدة وعدة دول غربية عقوبات قاسية على النظام الليبي حينها على خلفية البرنامج النووي.