وفد من مجلس الدولة يحمل رسالة للقمة الأفريقية حول ليبيا في الكونغو

الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد بنيس. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد بنيس، اليوم الربعاء، إن وفدا من المجلس سيشارك في القمة الثامنة لرؤساء وحكومات دول اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بالكونغو برزافيل، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف بنيس أن وفد المجلس الأعلى للدولة المشارك في القمة «يحمل رسالة مفادها بأن الحل في ليبيا يكمن في خيارين اثنين وهما حل سياسي يكون فيه حفتر خارج المشهد، أو حل عسكري إلى حين كسر العدوان الذي تتعرض له العاصمة وطرد فلوله وإنهائهم».

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وتستضيف دولة الكونغو برازافيل، غدًا الخميس، القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا؛ لإسماع صوت القارة في حل الأزمة وبحث سبل التسوية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الكونغولية، اليوم الأربعاء، إن القمة ستعقد بمبادرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو وهو الرئيس الحالي للجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، وذلك بعد أيام من قمة برلين بهدف إيجاد حلول للأزمة وفقًا لتوصيات المؤتمر الأخير في ألمانيا، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الأفريقية (السنغالية).

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ودول الجوار وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلو دول الساحل والصحراء، إضافة إلى عدد من الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية ومختلف الأطراف الليبية.