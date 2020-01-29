اندلاع حريق في فرع مصرف التجارة والتنمية «بومشماشة» بطرابلس

حريق في فرع بومشماشة لمصرف التجارة والتنمية (هيئة السلامة الوطنية في طرابلس)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس اندلاع حريق بمصرف التجارة والتنمية فرع «بومشماشة».



وقالت الهيئة، إن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان، وجارٍ التعامل مع الحريق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء..