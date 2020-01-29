اندلاع حريق في فرع مصرف التجارة والتنمية «بومشماشة» بطرابلس

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس اندلاع حريق بمصرف التجارة والتنمية فرع «بومشماشة». وقالت الهيئة، إن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان، وجارٍ التعامل مع الحريق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء..
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء