الكونغو برازافيل: قمة الخميس حول ليبيا تركز على حل الأزمة وفق مخرجات «برلين»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 29 يناير 2020, 03:49 مساء
رئيس الكونغو برازفيل دينيس ساسو نغيسو. (أرشيفية: الإنترنت).

تستضيف دولة الكونغو برازافيل، غدًا الخميس، القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا؛ لإسماع صوت القارة في حل الأزمة وبحث سبل التسوية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الكونغولية، اليوم الأربعاء، إن القمة ستعقد بمبادرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو وهو الرئيس الحالي للجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، وذلك بعد أيام من قمة برلين بهدف إيجاد حلول للأزمة وفقًا لتوصيات المؤتمر الأخير في ألمانيا، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الأفريقية (السنغالية).

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ودول الجوار وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلو دول الساحل والصحراء، إضافة إلى عدد من الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية ومختلف الأطراف الليبية.

وتقول الرئاسة الكونغولية إن هذا الاجتماع الذي يعقد قبل القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي سيسمح بإعادة تأكيد موقف أفريقيا «الذي يجنح للحوار بين الأطراف الليبية في البحث عن حل للنزاع قبل أي عملية انتخابية».

وأعلنت الجزائر أن يقود رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وفد بلاده في اجتماع برازافيل، كما يشارك الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في القمة، علمًا بأن اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، تضم إلى جانب الجزائر وموريتانيا، كلًّا من مصر وتونس وجنوب أفريقيا والنيجر وتشاد.

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