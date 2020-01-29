صنع الله: مؤسسة النفط تعلن إيراداتها «بالقرش» ونحذر المؤسسات المالية من عدم الإفصاح

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة لم تتوقف عن تحذير المؤسسات المالية من عدم الإفصاح عما يخص توزيع الإيرادات النفطية وأوجه إنفاقها، منوها بأن البعض «يستغل الأمر بشكل سيئ خصوصا على مواقع التواصل».

وأشار إلى «تحويل كل الإيرادات المحصلة من مبيعات النفط والغاز إلى المصرف المركزي في طرابلس، وأنه لا دخل لها في توزيع هذه الأموال»، حسب حديث له في مقطع فيديو على صفحة مؤسسة النفط بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة تعلن الإيرادات «بالقرش» شهريا، وقد أثنت قمة برلين حول ليبيا على «شفافيتها، ودعت باقي المؤسسات إلى الاقتداء بها»، لافتا إلى أن اتهام «الوطنية للنفط» بدعم الإرهاب «عار تماما من الصحة»

وتحدث عن رسالته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التي دعاه فيها إلى التدخل لإلغاء قرار إقفال الموانئ والحقول النفطية بالمناطق الوسطى والشرقية، وإصدار توجيهات بالتراجع الفوري عن هذه التعليمات وإلغائها «خدمة للمصلحة العامة»، محذرا من أن الخسائر اليومية لإيقاف حقول النفط تقدر بنحو 55 مليون دولار يوميا.

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وجدد صنع الله دعوته إلى إعادة فتح الموانئ النفطية، منوها بالأضرار التي لحقت بآبار النفط، وإنتاج الطاقة الكهربائية، والخسائر التي أصابت الاقتصاد الليبي بشكل عام.