وفاة طفل رابع جراء سقوط قذيفة عشوائية على منطقة الهضبة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 29 يناير 2020, 01:35 مساء

أعلن مركز الطب الميداني والدعم وفاة الطفل مالك الغزيوي، اليوم الأربعاء، متأثرا بجراحه جراء سقوط قذيفة بمنطقة هضبة البدري في طرابلس أمس الثلاثاء.

ومالك شقيق الطفل أنس الذي توفي مع طفلين آخرين جراء الحادث أمس، وتتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاما، حسب بيان المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي.

وقالت عملية «بركان الغضب» إن «قذيفة عشوائية سقطت على ساحة خلف مدرسة في منطقة هضبة البدري»، مشيرة إلى أنها إحدى القذائف التي أطلقتها قوات القيادة العامة، بينما أكد جهاز الإسعاف والطوارئ أن القذائف سقطت قرب مدرسة رجب النائب ومسجد البدري.

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