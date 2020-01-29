ضخ 41 مليون لتر وقود في مستودع رأس المنقار ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 12:50 مساء
ناقلة الوقود «هستري أمبري» في ميناء بنغازي، 28 يناير 2020، (وال البيضاء)

انتهت ناقلة الوقود «هستري أمبري» من ضخ 41 مليون لتر من وقود «البنزين» في خزانات شركة البريقة لتسويق النفط بمستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي.

ونفذت العملية عبر منصة الرصيف النفطي في بنغازي، ضمن نشاطات إدارة التزويد والنقل البحري بالشركة، ومنسقة تشغيل مستودع رأس المنقار، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الأربعاء.

ويوم الأحد الماضي، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط توافر الوقود بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى المناطق الغربية والجنوبية التي تعاني نقصا في الإمدادات، موضحة أن سبها ليس بها أي سعات تخزينية من البنزين أو غاز الطهي، منبهة بأن مصفاة الزاوية لاتزال تعمل وتنتج الوقود للاستهلاك المحلي.

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