حومة: الطريق إلى «حوار جنيف» محفوف بالمخاطر

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، (أرشيفية: الإنترنت)

صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة بأن «الطريق إلى الحوار السياسي الذي سيعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جنيف محفوف بالمخاطر».

وقال حومة، في بيان، إنه «لا يعول كثيرا على هذا الحوار ومخرجاته؛ لما سمعه رفقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الخميس الماضي في إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز حول مجريات مؤتمر برلين بشأن ليبيا»، لافتا إلى «عدم ارتياحه لما يحاك قبيل انعقاد ملتقى جنيف».

وأضاف أنه نقل إلى البعثة الأممية كل تساؤلات أعضاء مجلس النواب حيال مجريات هذا الحوار، واللجان التي ستنبثق من الأطراف (المشاركة فيه)، والنتائج المتوقعة منه، منوها بأنه «سينقل تفاصيل ما دار في لقائه بسلامة للنواب في الجلسة الرسمية المزمع عقدها الإثنين المقبل؛ ليتخذوا ما يرونه يخدم مصلحة الوطن ويعزز شرعية مجلس النواب والأجسام المنبثقة منه».

ويوم الخميس الماضي، التقى سلامة مع حومة والنويري، حيث قدم لهما إحاطة مفصلة حول مجريات مؤتمر برلين، الذي انعقد الأحد الماضي.

وتابع حومة: «الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كل الليبيين الشرفاء». يذكر أن مجلس النواب فوضه للتواصل مع البعثة الأممية بشأن استيضاحات واستفسارات المجلس حول العملية السياسية خلال الفترة المقبلة.

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وأعلن سلامة في 10 يناير الجاري توجيهه رسالتين لمجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري في جنيف.

وتخطط البعثة الأممية لحضور نحو 40 شخصية ليبية هذا الحوار، إذ سيشارك فيه 13 شخصية يرشحها مجلس النواب، والعدد نفسه من مجلس الدولة، كما سترشح البعثة من جانبها 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار.