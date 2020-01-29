الحكومة الموقتة تخصص سلعا تموينية للجمعيات الاستهلاكية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 12:27 صباحا
سلع تموينية, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس إدارة صندوق موازنة الأسعار في الحكومة الموقتة، تخصيص سلع تموينية للجمعيات الاستهلاكية ببلدية سرت اعتبارا من الشهر القادم، بإشراف مراقبة الاقتصاد بالبلدية، أسوة ببقية البلديات الأخرى التابعة للحكومة الموقتة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، مع رئيس إدارة صندوق موازنة الأسعار لبحث ملف توفير السلع التموينية للجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق البلدية.

وبحسب بيان للبلدية الثلاثاء، فإن اللقاء الذي عقد في مدينة بنغازي، حضره عضو المجلس التسييري لبلدية سرت فتحي أبوراوي.

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