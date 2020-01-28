قنونو: تعزيز قواتنا بمحور سرت - الجفرة ورفع جاهزيتها لتنفيذ الأوامر الصادرة من غرفة العمليات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 10:03 مساء
الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو. (الإنترنت- أرشيفية)

أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، عن «تعزيز قواتنا بمحور سرت - الجفرة ورفع جاهزيتها لتنفيذ الأوامر الصادرة من غرفة العمليات».

ولفت قنونو إلى أن الدفاعات الجوية التابعة لقواته أسقطت طائرة مسيرة شرق مصراتة صباح اليوم، «فور رصدها وقبل تنفيذها لغارتها الجوية».

ولفت قنونو، في إيجاز صحفي اليوم، أن الطائرة مسيرة نوع 2 WING LOONG وتحمل صواريخ Blue Arrow7، وهي صينية الصنع «كانت دولة الإمارات قد زودت بها» قوات القيادة العامة، وفق قوله.

ولفت إلى أنه بإسقاط طائرة اليوم، يصل عدد الطائرات التي أسقطتها الدفاعات الجوية التابعة لقوات الوفاق، إلى 17، منذ «بداية عملية بركان الغضب» في شهر أبريل 2019.

وأشار قنونو إلى القصف الجوي على منطقة الهضبة بطرابلس اليوم، بصواريخ مدفعية بعيدة المدى ما أودى بحياة ثلاثة أطفال وجرح آخر.

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