نزوح 55 عائلة من الوشكة إلى سرت نتيجة الأوضاع الأمنية المضطربة

عمليات نزوح من طرابلس, (أرشيفية : الإنترنت)

توافد أعداد كبيرة من العائلات سكان مدينة الوشكة، إلى مدينة سرت نتيجة الأوضاع الأمنية المضطربة هناك.

وكشف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بسرت، عن وصول أكثر من 55 عائلة إلى سرت وضواحيها، خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت مدير مكتب الشؤون الاجتماعية سرت، عضو لجنة الأزمة، سمية أمطير، أن عدد العائلات النازحة حاليا بسرت من طرابلس والمناطق الغربية وصل إلى قرابة 1187 عائلة، مسجلة بالمنظومة بالشؤون الاجتماعية سرت.

وطالبت أمطير بتوفير السلع التموينية للعائلات بالتعاون والتنسيق بين لجنة الأزمة ومراقبة الاقتصاد سرت، وكذلك توفير الإمداد الطبي.