باشاغا يعد الشكشاك بتجهيز فرع مصلحة الجوازات ودعم مركز شرطة تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 28 يناير 2020, 07:59 مساء
الشكشاك خلال لقاء باشاغا بديوان وزارة الداخلية في طرابلس. (وزارة الداخلية)

قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، إن المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أبدى استعداده لتجهيز وافتتاح مكتب مصلحة الجوازات ومد مركز الشرطة في تاورغاء بالآليات اللازمة ومتابعة الأمور الإدارية لمنتسبي هيئة الشرطة في البلدة.

وأثنى الشكشاك في تصريح إلى «بوابة الوسط» على دور باشاغا الذي التقاه، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة في العاصمة طرابلس، حيث استعرض معه عدة مواضيع أهمها دعم مركز شرطة تاورغاء بالآليات وافتتاح مكتب مصلحة الجوازات الذي قام بصيانته وتجهيزه المجلس المحلي.

وأضاف الشكشاك أنه تحدث مع المفوض بوزارة الداخلية عن مشاكل منتسبي هيئة الشرطة من أبناء تاورغاء وبعض الأمور الإدارية الخاصة بالترقيات وحلحلة عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في عدد من قطاعاتها.

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