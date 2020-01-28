انقطاع الكهرباء بالعزيزية بعد سرقة 600 متر أسلاك

أعمدة ضغط عالي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، سرقة مجهولين أسلاك مسافة 600 متر على خط ميدان الفروسية التابع لدائرة توزيع شمال العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك» إن هذه السرقة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين القاطنين بالقرب من جامع الثوغار.

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وباتت سرقة الأسلاك الكهربائية ظاهرة متكررة وتحدث بصفة شبه يومية، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الإثنين، عن انقطاع التيار عن عدة منازل بمنطقة الناصرية بعد سرقة 3500 متر سلك نحاس من الخط الغربي من 30 الناصرية بدائرة توزيع الناصرية بالجفارة.