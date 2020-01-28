منتدى الصناديق السيادية العالمية يعتمد التقييم الذاتي للمؤسسة الليبية للاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 05:21 مساء
شعاري المؤسسة الليبية للاستثمار ومنتدى الصناديق السيادية العالمية. (المؤسسة الليبية للاستثمار)

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي)، اليوم الثلاثاء، إن منتدى الصناديق السيادية العالمية اعتمد «لأول مرة التقييم الذاتي» الخاص بها، مشيرة إلى أن المنتدى قام بنشرها يوم الإثنين عبر صفحته الرسمية.

ونقلت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المدير التنفيذي للصناديق السيادية، دنكن بونفيلد أكد أثناء إلقائه كلمة في محفل المائدة المستديرة، أن المؤسسة الليبية للاستثمار «لأول مرة تقدم تقييمًا ذاتيًّا وتفصح عن مدى التزامها بمبادئ (سانتياغو) وهي خطوة مهمة في امتثال المؤسسة الليبية للاستثمار لمعايير ومبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية».

والمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF) هو منظمة لصناديق الثروة السيادية العالمية، ملتزمة بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة الاستثمار من خلال الحوار والبحث والتقييم الذاتي. ويهدف المنتدى إلى تعزيز فهم أعمق لنشاط صناديق الثروة السيادية بين مؤسسات الخدمات المالية والحكومية.

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