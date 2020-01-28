«مكافحة الأمراض» يسلم «صحة الوفاق» مذكرة تفصيلية حول إجراءات مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 04:57 مساء
وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحمد بن عمر. (أرشيفية: الإنترنت).

قدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأستاذ الدكتور بدر الدين النجار، اليوم الثلاثاء، إلى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحمد بن عمر، مذكرة تفصيلية بشأن احتياجات المركز لمتابعة إجراءاته الوقائية من فيروس «كورونا» الجديد.

وخلال اللقاء أكد النجار مجددًا، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس «كورونا» الجديد في ليبيا حتى الآن، نافيًا ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وصول الفيروس إلى البلاد، ولفت إلى أن فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تعمل على أكمل درجات الاستعداد في كل المدن الليبية لمواجهة الفيروس، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة على موقع «فيسبوك».

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يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أصدر منذ مطلع الأسبوع الجاري بيانين بخصوص الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أكد خلالهما أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة له اتخذت التدابيراللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه والتبليغ عنها من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد، وكذلك من خلال الشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات والمرافق الصحية في جميع البلديات.

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