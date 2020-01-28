الجزائر تعلن إنشاء منطقة تبادل حر مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 28 يناير 2020, 04:11 مساء
وزير التجارة الجزائري كمال رزيق. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت السلطات الجزائرية عن مشروع لإنشاء مركز تبادل تجاري في ولايتي الوادي وإليزي قرب الحدود مع ليبيا.

وأكد وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، خلال لقاء جمع رجال الأعمال الجزائريين و50 من رجال الأعمال الليبيين، اليوم الثلاثاء، تشجيعه تجسيد المشاريع الاقتصادية الليبية في الجزائر، وإنشاء منطقة تبادل حر بين البلدين.

وأضاف رزيق أن «المنتدى الاقتصادي المشترك فرصة للنظر في كيفية رفع وتشجيع المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين».

وبخصوص انشغالات الجانب الليبي لإدخال مختلف السلع، أبدى الوزير الجزائري استعداد بلاده لإيصال المنتجات الإقتصادية «وكل ما يريده الأشقاء الليبيين»، إلى نقطة الحدود، بوسائل نقل جزائرية، داعيا رجال أعمال المحليين للإستثمار والشراكة بقوة مع نظرائهم الليبيين، والترويج لمنتجاتهم في السوق الليبية.

وأفادت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول بأن المنتدى الاقتصادي المشترك الذي نظمته الغرفة الجزائرية يهدف لخلق «فضاء تواصل بين رجال الأعمال بالدولتين من أجل بحث إمكانيات الشراكة بين الطرفين وفرص الاستثمار في الجزائر». كما تم خلال هذا اللقاء دراسة إمكانيات تصدير المنتجات الجزائرية إلى ليبيا. 

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