«الوطني لمكافحة الأمراض» ينفي تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 03:37 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أية حالات لفيروس «كورونا» الجديد في ليبيا، وأكد أن الأخبار التي تداولت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص «عارية عن الصحة».

وأوضح المركز أن فيروس «كورونا» لا يتم كشفه إلا عن طريق المختبر المرضي التابع للمركز، وطالب المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وأخذها من مصدرها الرئيسي، حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أصدر في 25 يناير الجاري، بيانًا تفصيليًّا بشأن الاستعدادات لمواجهة الفيروس، وشدد خلاله على أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة له اتخذت التدابيراللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أية حالات اشتباه والتبليغ عنها من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد، وكذلك من خلال الشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات والمرافق الصحية في جميع البلديات.

وأشار المركز إلى تواصله المباشر مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية بجمهورية الصين؛ للإطلاع على الوضع الراهن والاطمئنان على المرضى الليبيين الموفدين للعلاج هناك وكذلك الجالية الليبية المقيمة بالصين، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامتهم.

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