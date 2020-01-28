ندوة عن إنتاج زيت الزيتون في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 03:13 مساء
ندوة تثقيفية عن طرق إنتاج زيت الزيتون، 28 يناير 2020، (بلدي زوارة)

نظم المجلس البلدي زوارة ندوة تثقيفية عن طرق إنتاج زيت الزيتون، اليوم الثلاثاء، قدمها أعضاء جمعية أصدقاء الشجرة.

وتخللت الندوة مجموعة من المحاضرات عن شجرة الزيتون وطرق المحافظة عليها، وطرق غرس الأشجار وكيفية الاهتمام بها، والتعرف على طرق إنتاج الخضراوات بالنظام المائي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتهدف الندوة إلى تثقيف وتوعية المجتمع من خلال نشر الثقافة الزراعية، وكيفية المحافظة على الأشجار، وأهميتها البيئية والاقتصادية والصحية، وكيفية محاربة التصحر لزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب تقديم الاستشارات اللازمة للمزارعين والمهتمين بطرق جني الثمار، وطرق تقليم الأشجار وتطعيمها لإنتاج أجود أنواع الثمار.

حضر الندوة عدد من المهتمين بالشأن الزراعي وأصحاب المزارع، وخبراء من وزارة الزراعة في حكومة الوفاق، كما شارك فيها منظمة السدر التطوعية.

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