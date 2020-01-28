اتفاق بين الإمارات وتونس والجزائر على التنسيق لـ«إيجاد حل سياسي» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 28 يناير 2020, 02:41 مساء
من اليمين، الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

أنهى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، زيارته إلى الجزائر وتونس بالاتفاق مع رئيسي البلدين على «ضرورة التعاون والتنسيق» لإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا.

وفي تونس، بحث الرئيس قيس سعيد، أمس الإثنين، مع وزير خارجية الإمارات العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الليبية، حيث تم «التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين؛ لإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة ويساهم في حقن دماء الشعب الليبي».

اقرأ أيضا الرئيس التونسي يبحث مع بن زايد سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

كما ناقش الطرفان سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، ومن بينها «ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حل سياسي ليبي»، حسب بيان الرئاسة التونسية.

وفي الجزائر، استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون، وزير خارجية الإمارات، وبحث معه الوضع في ليبيا وسبل إيجاد حل سياسي في هذا البلد العربي، وشددت رئاسة الجمهورية الجزائرية على أنه «جرى تأكيد أهمية تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي لبلوغ غاية وسبل ترقية الحل السياسي في ليبيا».

يشار إلى أن الجزائر والإمارات كانتا ضمن 12 دولة اشتركت في مؤتمر برلين الذي انعقد في 19 يناير الجاري، وانتهى إلى إصدار بيان ختامي يحتوي على 55 بندا بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية من بينها الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. ولم تشارك تونس في المؤتمر رغم دعوتها من قبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك بسبب عدم «إشراكها في التحضيرات للقمة التي استمرت على مدار أربعة أشهر، إلى جانب ورود الدعوة إليها للمشاركة بصورة متأخرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين
دولى
إشادة واسعة بـ«النصر» بعد التأهل الأفريقي
رياضة محلية
البعثة الأممية توصي بصرف تعويضات لضحايا غارتي «مباني الضمان» في تاجوراء
ليبيا
وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة «مجمع الضمان» بتاجوراء
ليبيا
مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
النصر ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بالفوز على دجوليبا
رياضة محلية
مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية
رياضة عالمية
رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده على «تويتر»
دولى
توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

7 خطوات للحفاظ على مضخة الوقود