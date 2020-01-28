«صحة الوفاق»: مقتل طفلين وإصابة اثنين في سقوط قذيفتين عشوائيتين بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 02:11 مساء
سيارة تضررت جراء سقوط قذائف عشوائية على منطقة هضبة البدري في طرابلس، 28 يناير 2020، (بركان الغضب)

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط قذيفتين عشوائيتين على منطقة هضبة البدري في العاصمة طرابلس.

وقال الهاشمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الأطفال كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، وإن أعمارهم تتراوح بين 9 و12 عامًا.

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ، أن المتوفين هما أنس الغزيوي (12 سنة) وسند العريبي (10سنوات)، وأن المصابين هما عبدالمالك الغزيوي (10 سنوات)، وزكرياء جمال (9 سنوات)، وهما محجوزان في غرفة العناية الفائقة.

وفي وقت سابق، قالت عملية «بركان الغضب» إن «قذيفة عشوائية سقطت على ساحة خلف مدرسة في منطقة هضبة البدري»، مشيرة إلى أنها إحدى قذائف أطلقتها قوات القيادة العامة، بينما أكد جهاز الإسعاف والطوارئ أن القذائف سقطت قرب مدرسة رجب النائب ومسجد البدري.

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