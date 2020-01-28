انطلاق منتدى الأعمال «الجزائري - الليبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 02:01 مساء
العاصمة الجزائر، (أرشيفية: الإنترنت)

انطلق منتدى الأعمال «الجزائري - الليبي»، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائر بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال من كلا البلدين.

ويشارك نحو 50 رجل أعمال ليبي في المنتدى، ومنهم رؤساء مؤسسات مختصين في التجارة ومهن البناء والمالية والزراعة والطاقة، حسب بيان على صفحة التلفزيون الرسمي الجزائري، في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يهدف المنتدى إلى خلق فضاء تواصل بين رجال الأعمال في البلدين، من أجل بحث إمكانات الشراكة وفرص الاستثمار في الجزائر، كما سيشهد دراسة تصدير المنتجات الجزائرية إلى ليبيا.

ويشمل المنتدى معظم قطاعات النشاط الاقتصادي وبالأخص الصناعات الغذائية والتحويلية والمنتجات الزراعية والعطور، وهو من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لسبها، ويرأسه وزير التجارة الجزائري كمال رزيق.

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