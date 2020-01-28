منتدى الصناديق السيادية العالمية يعتمد التقييم الذاتي لـ«الليبية للاستثمار»

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت).

اعتمد منتدى صناديق الثروة السيادية العالمية التقييم الذاتي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك عبر نشره التقييم على موقعه الإلكتروني أمس الإثنين.

وقال المدير التنفيذي للمنتدى، دنكن بونفيلد، إن المؤسسة لأول مرة تقدم تقييمًا ذاتيًّا، وتفصح عن مدى التزامها بـ«مبادئ سانتياغو»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ووصف بونفيلد هذه الخطوة بـ«المهمة»، منوهًا بأن المؤسسة الليبية للاستثمار امتثلت لمعايير ومبادئ الحوكمة، وأفضل الممارسات الدولية.

يذكر أن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية «IFSWF» هو منظمة لصناديق الثروة السيادية العالمية، التي تلتزم بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة الاستثمار من خلال الحوار والبحث والتقييم الذاتي، كما يسعى أيضًا إلى تعزيز فهم أعمق لنشاط صناديق الثروة السيادية بين مؤسسات الخدمات المالية والحكومية.

وتشمل «مبادئ سانتياغو» 24 مبدأ تحدد أفضل الممارسات لعمليات صناديق الثروة السياسية، فيما يتعلق بالشفافية والاستقلال والتحكم في الصناعة، وقد صدرت بعد سلسلة من الاجتماعات التي نظمها البنك الدولي، وبمشاركة عدد من الصناديق السيادسية حول العالم، وذلك في العام 2008.