غلق مصنع لتعبئة التوابل والمكسرات في جنزور

أحد مفتشي مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة تفتيشية في منطقة جنزور، 28 يناير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، غلق مصنع لتكييس وإعادة تعبئة التوابل والمكسرات في مدينة جنزور؛ لمخالفته المواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز إن مفتشي مكتبه في جنزور شنوا رفقة عناصر الحرس البلدي جولة تفقدية في المنطقة تبين خلالها أن مصنع «الرشاح» لتكييس وإعادة تعبئة التوابل والمكسرات خالف المواصفات القياسية من حيث سوء النظافة العامة، وعدم التزام عماله بارتداء الزي المخصص أثناء فترة العمل، حسب بيان منشور على صفحة المركز على «فيسبوك».

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كما شملت المخالفات «وجود شهادات صحية غير معتمدة لعمال المصنع، وعدم ارتدائهم القفازات أثناء فترة العمل، وعدم مطابقة مكان تحضير المواد الغذائية (البسيسة) الاشتراطات الصحية، وضع السلع بشكل عشوائي داخل المخزن مما أدى إلى تكاثر القوارض والحشرات، عدم مطابقة الأرضيات والأسقف والحوائط الاشتراطات الصحية».

إلى جانب ذلك لاحظ مفتشو المركز أن معدات التحضير داخل المصنع تحتاج إلى مزيد الاهتمام والنظافة العامة، انعدام التكييف والتبريد والتهوية داخل المصنع، وجود معدات وآلات طحن وتحميص المكسرات خارج المصنع معرضة للأتربة والغبار.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المركز حملات تفتيشية دورية على المحال والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.