«سرت للنفط»: تنظيف أحد أبراج وحدة المعالجة الشمالية في معمل الغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 11:35 صباحا
جانب من أعمال تنظيف وحدة المعالجة الشمالية في معمل الغاز بـ«سرت للنفط»، 27 يناير 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تنظيف أحد أبراج وحدة المعالجة الشمالية في معمل الغاز التابع للشركة.

وأشارت إلى أن مشغلي وحدة أجروا عملية تنظيف للبرج «T454» الخاص بمادة الصودا الكاوية، الذي يستخـدم في التخلص من بعـض الغازات السامة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واستعانت الشركة بقسم الإطفاء للمساعـدة في أعمال تنظيف البرج لسوء حالته وبقائه فترة طويلة متوقفا عن التشغيل، مما أدى إلى تراكم الترسبات التي تعتبر مواد ذاتية الاشتعال.

وكانت الشركة بدأت في 9 يناير الجاري، أعمال تجهيز الوحدة لإعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن، وشملت الأعمال تنظيف وصيانة الوحدة المتوقفة منذ فترة طويلة.

وتستخدم وحدة المعالجة الشمالية في تنقية الغاز الطبيعي من الغازات السامة مثل غازي ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين؛ لتغذية مصانع البتروكيماويات بالغاز الطبيعي المنقى.

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