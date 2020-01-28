تعاون بين «التعليم» و«الكهرباء» لتطوير المنظومة التعليمية والتقنية

شعارا شركة الكهرباء ووزارة التعليم بحكومة الوفاق.

أشاد وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز بحكومة الوفاق، الأستاذ الدكتور محمد أبوبكر، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء، لتطوير المنظومة التعليمية التقنية والفنية والبحثية والنهوض بها، وتقديم خدمة تعليمية وتدريبية متميزة بمستوى عال من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية.

وقال الوكيل إن هذا التعاون يعد أولى خطوات الارتقاء بالمنظومة التعليمية التقنية والفنية والبحثية، ويهدف إلى تطبيق هدف الوزارة في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بمكانة ليبيا في قائمة التصنيف الدولي من حيث جودة التعليم فيها، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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وأوضح أبوبكر أن التعليم مسؤولية مجتمع وليس وزارة أو مسؤول، ودعا إلى ضرورة المشاركة المجتمعية بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الجديدة وتحسين القديمة.

بدوره، أشاد عضو لجنة الإدارة ومساعد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس غيث علي غيث، بالتعاون مع وزارة التعليم الهادف للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب والبرامج البحثية المشتركة، فيما أكد عضو لجنة الإدارة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور يوسف عريبي أن هذه الخطوة تعد مهمة فى إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية وتقديم الدعم اللازم سواء التقني أوالفني أو البحثي.

وأشار البيان إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي وزارة التعليم والشركة العامة للكهرباء لتحسين مهارت الطلاب حديثي التخرج في الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والفنية ليصبحوا روادا للأعمال، مما يسهل عليهم الاندماج الوظيفي باحترافية في المؤسسات والشركات.