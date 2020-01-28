ترامب يبحث مع إردوغان «إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي «إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا»، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الإثنين.

وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض، جاد دير، إن الزعيمين ناقشا تطورات الوضع في ليبيا، ومسألة استمرار وقف إطلاق النار، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

ودعا إردوغان أمس إلى «إيقاف» القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر «لتحقيق السلام في ليبيا، لأنه يقوم بممارسات شنيعة، ولا تهمه الهدنة أو السلام»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو إن التصريحات الصادرة عن القيادة العامة «تظهر أن حفتر لا تهمه الهدنة أو السلام».

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وسبق أن صرح الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري بأن حديث إردوغان عن المشير حفتر يعتبر «استفزازا لقوات القيادة العامة»، معتبرا أنه «خرق لوقف إطلاق النار»، حسب تعبيره.

يشار إلى أن البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا، الذي انعقد في 19 يناير الجاري، نص على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة «تركية - روسية»، والالتزام بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، واحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011.