لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية سرت تعقد أول اجتماعاتها

مقر بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

عقدت لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية سرت، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة عضو المجلس التسييرى للبلدية فرج عبدالمجيد بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية السنوسي الدعيكي ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مروزق، وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس التسييرى للبلدية رقم (1) لسنة 2020

وقال مدير إدارة الإعلام بالبلدية عضو لجنة الأزمة لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع تدارس عددا من الملفات المتعلقة بالمختنقات التى تواجه مدينة سرت ومنها غاز الطهى والأدوية والمرافق الصحية والاتصالات الهاتفية والمياه والسلع التموينية وخدمات النظافة والمرتبات للهيئات والأجهزة الإدارية والسيولة المالية النقدية بالمصارف التجارية.

وأوضح المصدر أن لجنة الأزمة ناقشت ملف الصحة وأكدت على ضرورة توفير الأدوية والتطعيمات وأدوية الأمراض المزمنة وتوفيرها بالمرافق الصحية واستمرارية خدمات النظافة، مشيرا إلى أن اللجنة تطرقت خلال الاجتماع أيضا إلى ملف النازحين وضرورة توفير السلع اللازمة لهم.

كما أكدت اللجنة أن الإمداد المائي للمدينة والمخزون المتاح بخزان القرضابية من مياه النهر الصناعي يبلغ حاليا أكثر من مليون و400 ألف متر مكعب، وأن احتياجات المدينة اليومية من المياه للاستهلاك اليومي تقدر بنحو 50 ألف مترمكعب.

وأشار المصدر إلى أن لجنة الأزمة أكدت خلال الاجتماع توزيع السلع التموينية على كافة الجمعيات التعاونية بالمدينة والبالغ عددها 106 جمعية إضافة إلى توفير الدقيق لنحو 76 مخبزا.

إلى ذلك، قام رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق رفقة أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف القبائل بالمنطقة ظهرا اليوم بزيارة الجرحى التابعين للقيادة العامة المتواجدين بمستشفى بن سينا التعليمى.

وقال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، الشيخ مفتاح مرزوق لـ«بوابة الوسط» إن الزيارة تأتى «للاطمئنان على أحوال الجرحى الصحية ومتابعة أوضاعهم والرفع من معنوياتهم باعتبارهم أبطالا يقومون بالدفاع عن الوطن».

وأشار مرزوق إلى أن المجلس الاجتماعى لقبائل سرت اجتمع مع مدير عام المستشفى الدكتور على الزرقا وعدد من الأطباء للاطمئنان على صحة الجرحى وعلاجهم والتعرف على المعوقات والمختنقات التى تواجة عمل الأقسام الطبية الإيوائية بالمستشفى.