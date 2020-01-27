مراقبة التعليم ببني وليد تناقش خطة الوزارة بشأن منظومة البيانات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 27 يناير 2020, 08:23 مساء
اجتماع مراقب التعليم ببني وليد مع مديري المدارس. (الإنترنت)

عقد مراقب التعليم في بني وليد، خالد سالم، اليوم الإثنين، اجتماعا مع عدد من مديري مؤسسات التعليم الأساسي لمناقشة خطة الوزارة بشأن منظومة البيانات الشاملة وسير العملية التعليمية بالمراقبة وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.

وقال مدير مكتب الاعلام والتواصل بمراقبة التعليم بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» إن المجتمعين ناقشوا آلية تنفيذ خطة وزارة التعليم بشأن إعداد منظومة بيانات دقيقة تعتمد على الرقم الوطني لكافة العاملين بالمراقبات.

وذكر صالح أن منظومة البيانات الخاصة بالعاملين التابعين لمراقبة التعليم في بني وليد تضم الموظفين والمعلمين والتلاميذ، إضافة إلى حصر عدد المؤسسات التعليمية واحتياجاتها المستعجلة.

وأضاف صالح أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة أسباب تأخر صرف علاوة الحصة، وحقوق المعلمين وواجباتهم وأهمية اعتماد العملية التعليمية على معلمي مرحلة التعليم الأساسي باعتبارها قاعدة لتأسيس وتطوير التعليم.

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