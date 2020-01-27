ديوان المحاسبة في البيضاء يبحث أسباب عدم تنفيذ محطتي توليد كهرباء سوسة ولملودة

شعار ديوان المحاسبة، (أرشيفية: الإنترنت)

عقد رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عمر عبد ربه صالح، اجتماعاً طارئا، مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، لبحث أسباب عدم تنفيذ أعمال محطتي توليد كهرباء سوسة ولملودة اللتين ستساهمان بشكل كبير في سد العجز في الشبكة وتوقف المحطات الأخرى.

وبحسب بيان لديوان المحاسبة اليوم، فإن الاجتماع يأتي في إطار عمل ديوان المحاسبة وتنفيذ اختصاصاته والهادفة لإحداث فارق في حياة المواطن ومعالجة ما يعانيه بسبب انخفاض الجهد الكهربائي، وانقطاع التيار، وما ينتج عنه من طرح الأحمال لساعات طويلة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.

وأوضح البيان أن الاجتماع حضره عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء آدم بوصخرة، ومدير إدارة فحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات ومراجعة الدفعات بديوان المحاسبة المهندس أسامة السعيطي، ومدير مكتب ضمان الجودة ومعايير المراجعة عقوب عبدالله عقوب.

ووجه صالح تساؤلات عن الأسباب والمشاكل والعراقيل، التي أدت لعدم البدء في تنفيذ محطتي سوسة ولملودة، واللتين وافق الديوان على عقد تنفيذهما منذ عام 2015.

كما تساءل عن أسباب عدم صيانة وتشغيل محطة توليد البيضاء بقدرة 66 ميجاوات ومحطة طبرق ودرنة، بما يساهم في رفع الجهد ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي إلى حين الانتهاء من أعمال توريد وتركيب وتشغيل محطتي سوسة ولملودة.

وطالب صالح بضرورة معالجة مشاكل الخطوط الناقلة (القوارشة - مراوة)، وعمل العمرة اللازمة لها من خلال توفير الكوابل وقطع الغيار، مع وفرة الإنتاج في محطة شمال بنغازي.

وشدد على أن المشروعات الاستراتيجية تحتاج إلى وقت كبير ومبالغ طائلة، إلا أن الوضع الراهن وحالة الانقطاعات المتكررة يستوجبان ضرورة القيام بأعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار للأصول الثابتة وزيادة عمرها الافتراضي.

وكان ديوان المحاسبة وافق في ديسمبر 2015، على توريد وتركيب محطات طوارئ مجرورة، كما صادق في 2017 على إجراءات تعاقد الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بتوريد 3 وحدات غازية ثابتة وبقدرة إجمالية 150 ميجاوات.

وصادق الديوان أيضا في 2017، على إجراءات تعاقد الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، بتوريد وتركيب محطة توليد كهرباء سوسة بعدد 3 وحدات غازية بكامل ملحقاتها وبقدرة إجمالية 921 ميجاوات.