صنع الله: وقف إنتاج النفط المفاجئ كارثة وسجلنا 817 تسربًا في خطوط الأنابيب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 05:50 مساء

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، إنّ المؤسسة سجلت 817 تسربًا في خطوط الأنابيب التي تضررت «بسبب سنوات الإقفال التي حرّض عليها وقام بها إبراهيم الجضران».

وأوضح صنع الله، في كلمة ألقاها في معهد «تشاتام هاوس» اليوم الإثنين، أن وقف إنتاج النفط بشكل مفاجئ يمثل «كارثة» نظرا لأنّ النفط الخام المتبقّي داخل خطوط الأنابيب يسبب تآكلان شديدا لهذه الأنابيب المتآكلة أصلا فضلا عن تآكل المعدات السطحية، مضيفا «للأسف، ستستمر الآثار المدمرة لسنوات عديدة».

وتابع أنّ الالتزام بسيادة القانون هو الحلّ الوحيد للمشاكل التي تواجه ليبيا، مضيفا «يجب على البلدان التي لطالما كانت أقوى المنادين بسيادة القانون أن تتكلم وتضع أهداف موحدة».

وشدد صنع الله على أنّ «الأمر لن يحل بدعم طرف دون الآخر في ليبيا؛ إذ إن المصالح كثيرة ومختلفة باختلاف الأطراف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
النصر ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بالفوز على دجوليبا
رياضة محلية
مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية
رياضة عالمية
رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده على «تويتر»
دولى
توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
صعود الدولار في السوق الموازية
ليبيا
قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية
ليبيا
«دويتشه فيله»: فشل الخطط الأوروبية لإحياء مهمة «صوفيا» لمراقبة توريد السلاح ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان