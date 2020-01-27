صنع الله: كيف سيردّ المجتمع الدولي على إقفال النفط؟

حذّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله اليوم الأحد، المجتمع الدولي من أنّ «السماح بالقيام بأنشطة غير قانونية مثل وقف إنتاج النفط الليبي يعتبر سابقة أولى من نوعها».

وتساءل خلال كلمة ألقاها في معهد «تشاتام هاوس» اليوم الإثنين «كيف سيردّ المجتمع الدولي على إقفال النفط؟ من المهم جدا ألا يتم مكافأة هذا السلوك غير القانوني».

وقال صنع الله إنه طالما ندّدُ سابقا بمحاولات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السابق مارتن كوبلر، للتفاوض مع إبراهيم جضران، «كنت دائما أعارض تقديم أي تنازلات لمن يقفون وراء هذه الإقفالات أيا كان»، موضحا أنّ «مكافأة مثل هذا السلوك السيئ» سيشجع على تكراره، ليس فقط في ليبيا وإنما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع قائلا «واثق من أنّ جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تريد السلام، والحرية والعدالة الاقتصادية في ليبيا، ولكن الإرادة وحدها غير كافية ما لم تُترجم إلى مواقف وأفعال».