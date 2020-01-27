صنع الله: كيف سيردّ المجتمع الدولي على إقفال النفط؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 05:31 مساء

حذّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله اليوم الأحد، المجتمع الدولي من أنّ «السماح بالقيام بأنشطة غير قانونية مثل وقف إنتاج النفط الليبي يعتبر سابقة أولى من نوعها».

وتساءل خلال كلمة ألقاها في معهد «تشاتام هاوس» اليوم الإثنين «كيف سيردّ المجتمع الدولي على إقفال النفط؟ من المهم جدا ألا يتم مكافأة هذا السلوك غير القانوني».

وقال صنع الله إنه طالما ندّدُ سابقا بمحاولات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السابق مارتن كوبلر، للتفاوض مع إبراهيم جضران، «كنت دائما أعارض تقديم أي تنازلات لمن يقفون وراء هذه الإقفالات أيا كان»، موضحا أنّ «مكافأة مثل هذا السلوك السيئ» سيشجع على تكراره، ليس فقط في ليبيا وإنما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع قائلا «واثق من أنّ جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تريد السلام، والحرية والعدالة الاقتصادية في ليبيا، ولكن الإرادة وحدها غير كافية ما لم تُترجم إلى مواقف وأفعال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
النصر ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بالفوز على دجوليبا
رياضة محلية
مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية
رياضة عالمية
رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده على «تويتر»
دولى
توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
صعود الدولار في السوق الموازية
ليبيا
قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية
ليبيا
«دويتشه فيله»: فشل الخطط الأوروبية لإحياء مهمة «صوفيا» لمراقبة توريد السلاح ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان