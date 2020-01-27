ماس: دعم مجلس الأمن أمر جوهري للعملية السياسية في ليبيا

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس, 27 يناير 2020 (الخارجية الألمانية)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعد أمرا جوهريا للعملية السياسية في ليبيا.

وتابع ماس، خلال مؤتمر صحفي اليوم في برلين مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن ألمانيا تعمل على تضمين نتائج قمة برلين في قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن.

من جانبه شدد بوريل، على ضرورة إحداث تقدم في العملية السياسية في ليبيا، «نحن متفقون على ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذه العملية».

بوريل: حل الأزمة الليبية لن يتم غدا

وقال بوريل، إن الأزمة الليبية تتطلب مزيد الجهد الدولي المنسق، مضيفًا: «نحن نعلم أن حل الأزمة الليبية لن يتم غدًا»، على حد قوله.

وتوافق بوريل وماس على أهمية مؤتمر برلين حول ليبيا، مشددين على أنه شكل خطوة أولى يجب متابعتها للتوصل إلى نتائج، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وحسب «آكي»، فإن الطرفين اعتبرا أن مجلس الأمن الدولي يضطلع حاليًا بمسؤولية تبني قرار يضفي مزيد القوة والشرعية على مقررات برلين، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.