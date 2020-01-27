ماس: دعم مجلس الأمن أمر جوهري للعملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 06:28 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس, 27 يناير 2020 (الخارجية الألمانية)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعد أمرا جوهريا للعملية السياسية في ليبيا.

وتابع ماس، خلال مؤتمر صحفي اليوم في برلين مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن ألمانيا تعمل على تضمين نتائج قمة برلين في قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن.

من جانبه شدد بوريل، على ضرورة إحداث تقدم في العملية السياسية في ليبيا، «نحن متفقون على ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذه العملية».

بوريل: حل الأزمة الليبية لن يتم غدا

وقال بوريل، إن الأزمة الليبية تتطلب مزيد الجهد الدولي المنسق، مضيفًا: «نحن نعلم أن حل الأزمة الليبية لن يتم غدًا»، على حد قوله.

وتوافق بوريل وماس على أهمية مؤتمر برلين حول ليبيا، مشددين على أنه شكل خطوة أولى يجب متابعتها للتوصل إلى نتائج، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وحسب «آكي»، فإن الطرفين اعتبرا أن مجلس الأمن الدولي يضطلع حاليًا بمسؤولية تبني قرار يضفي مزيد القوة والشرعية على مقررات برلين، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
النصر ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بالفوز على دجوليبا
رياضة محلية
مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية
رياضة عالمية
رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده على «تويتر»
دولى
توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
صعود الدولار في السوق الموازية
ليبيا
قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية
ليبيا
«دويتشه فيله»: فشل الخطط الأوروبية لإحياء مهمة «صوفيا» لمراقبة توريد السلاح ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان