يونيسيف تطلق مركز «بيتي» في مصراتة لدعم الأطفال

منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تطلق مركز بيتي في مصراتة, 27 يناير 2020 (يونيسيف)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، عن إطلاق مركز «Baity» أو بيتي في مصراتة، الذي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات لدعم الأطفال على مستوى التعليم، والحماية، فضلاً عن المهارات الحياتية ومختبرات الكمبيوتر للأطفال والفتيات والفتيان والأسر وأفراد المجتمع.

وبحسب بيان لليونيسيف اليوم، فإن إطلاق المركز جاء بدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، «بدعم من الاتحاد الأوروبي، تستمر اليونيسف في الوصول إلى أشد الأطفال ضعفًا في ليبيا، بمن فيهم الأطفال في المجتمعات المضيفة».

وتابعت أنها تهدف من خلال إنشاء ثمانية مراكز بيتي في طرابلس وزوارة ومصراتة وسبها وبنغازي، إلى توفير مساحة آمنة للأطفال وتشجيع التنمية الكاملة والرفاه البدني والمعرفي والاجتماعي والنفسي للأطفال، تحت سقف واحد حتى يتمكن كل طفل من تحقيق كامل طموحاته.