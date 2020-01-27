عماري: الإثنين موعدا نهائيا لاستلام الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية

عماري زايد خلال الاجتماع الموسع لوزارة التعليم مع مراقبي التعليم, 27 يناير 2020, (تعليم الوفاق)

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، إن الإثنين المقبل 3 فبراير سيكون موعدًا نهائيًّا لاستلام الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية من كافة مراقبات التعليم المتأخرة في إنجازه.

واعتمد زايد، خلال أعمال الاجتماع الموسع لوزارة التعليم مع مراقبي التعليم للعام 2020، الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019-2020، والتابعة لمراقبات التعليم ببلديات (الجميل - العواتة - الشقيقة - يفرن - ظاهر الجبل - نسمة)، كما كرم مراقبي التعليم بهذه البلديات واللجنة المشرفة من وزارة التعليم على إنجازه، بحسب بيان للوزارة اليوم.

فيما قال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، خلال مناقشة بند الاستعدادات لتنظيم امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية، إن الوزارة لديها عديد الخيارات المطروحة لمراعاة ظروف طلبة الشهادة الثانوية وتقديم يد العون والمساعدة لهم، مضيفًا أن الوزارة تبحث الآلية والكيفية المناسبة، التي لا تؤثر على أهداف العملية التربوية والتعليمية.

وتابع أن الوزارة ستتولى تنظيم دورات تقوية منهجية في بعض المواد العلمية لطلبة الشهادة الثانوية في كافة المناطق والبلديات التعليمية، وستساعدهم هذا العام في سابقة هي الأولى من نوعها من خلال إعلان الأوزان النسبية لمفردات المقررات الدراسية.