بلدية زوارة الكبرى تجهز مبنى لعلاج الأمراض النفسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 03:50 مساء
عمال يجهزون مبنى المستشفى الخاص بعلاج الأمراض النفسية. (الإنترنت).

أعلن المركز الإعلامي ببلدية زوارة الكبرى، اليوم الاثنين، العمل على تجهيز مبنى خاص لعلاج الأمراض النفسية بالبلدية، على أن يشرف على المشروع وينفذه صندوق الزكاة.

كما يشرف على المشروع مديرية الأمن الوطني زوارة، ومكتب كهرباء زوارة اللذان يوفران المبنى الذي تم تخصيصه من قبل صندوق الزكاة ليكون مقرًّا خاصًّا لعلاج وإيواء المرضى.

وسيتكون المبنى من 5 غرف زوجية وبهو خاص بالمرضى وغرفة للأطباء وطاقم التمريض، وسيعمل المبنى على إيواء المرضى ممن تقطعت بهم السبل في شوارع وأزقة المدينة، كذلك توفير العلاج اللازم للمرضى الذين سيترددون على المركز مع ذويهم.

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