بوريل: حل الأزمة الليبية لن يتم غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 03:21 مساء
الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (آكي)

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الأزمة الليبية تتطلب مزيد الجهد الدولي المنسق، مضيفًا: «نحن نعلم أن حل الأزمة الليبية لن يتم غدًا»، على حد قوله.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في برلين بعد لقائهما اليوم، توافق بوريل وماس على أهمية مؤتمر برلين حول ليبيا، مشددين على أنه شكل خطوة أولى يجب متابعتها للتوصل إلى نتائج، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وحسب «آكي»، فإن الطرفين اعتبرا أن مجلس الأمن الدولي يضطلع حاليًا بمسؤولية تبني قرار يضفي مزيد القوة والشرعية على مقررات برلين، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.

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وشددا على دعمهما غير المحدود لعمل مجلس الأمن والدولي والمبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة «5+5» حول ليبيا في جنيف خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي «تنظر إليه برلين وبروكسل بإيجابية».

وانعقد في 19 يناير الحالي المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، الذي دعا من خلاله قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار».

وأورد البيان الختامي الذي صدر إثر المؤتمر الدولي «ندعو جميع الأطراف المعنيين إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار».

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