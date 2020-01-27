«الحاج طاهر».. رجل من حقل الظهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 01:30 مساء
الحاج الطاهر الغول أول من شغل منصب مراقب حقول في ليبيا، (أرشيفية: صفحة حقل الظهرة على فيسبوك)

هو أول ليبي تقلد وظيفة «مراقب حقل».. الحاج الطاهر الغول، الذي بلغ سن التقاعد، ينهي مسيرته في العمل تاركا بصمة طيبة لا تنسى.

عرف بحسن الخلق والكفاءة والمثابرة على أداء المهام الموكلة له، وتشهد له السنوات الطويلة التي قضاها في قطاع النفط، عمل خلاله على تدريب وصقل مهارات رجال هم أهم إرث خلفه وراءه.

عمل الحاج طاهر في حقلي الظهرة وجالو لسنين عديدة، ليكتسب خبرات كثيرة جعلته من أوائل المهندسين الذين تقلدوا وظيفة «مراقب حقل»، إن لم يكن الأول، إذ إنه دائما ما كان محل إشادة الجميع في قدرته على تسيير العمل، كما احتفظ بخلق حسن في تعامله مع الجميع، حسبما حكى رفاقه في العمل إلى صفحة حقل «الظهرة» على موقع التواصل «فيسبوك».

ويعدد العاملون مواقفه الحميدة، منها على سبيل المثال لا الحصر موافقته لطلب المهندسين أن يحتسب لهم أجر الساعات الإضافية، خاصة وأنهم مجبرون على قضاء مدة أطول من فترة العمل الرسمية وهي ثماني ساعات، بسبب صعوبات التنقل من وإلى الحقل.

وخلال الشهر الجاري، أنهى الحاج الطاهر خدماته مع شركة الواحة للنفط، بعد بلوغه السن القانونية، وبدأ إجراءات تقاعده، مسلما الراية لمن بعده.

يذكر أن شركة الواحة للنفط هي ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في ليبيا، يعمل بها 3200 موظف، 90% منهم ليبيون، وتشغل الشركة خمسة حقول نفطية؛ هى حقل الواحة -أكبر تلك الحقول- وحقول السماح وجالو والظهرة والفارغ، الذي طوّر حديثاً، إضافة إلى عدد آخر من الحقول الفرعية. وينقل من خلال خطوط الأنابيب ليصدّر إلى الخارج من خلال ميناء السدرة النفطي الذي تمتلكه الشركة أيضاً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
النصر ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بالفوز على دجوليبا
رياضة محلية
مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية
رياضة عالمية
رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده على «تويتر»
دولى
توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
صعود الدولار في السوق الموازية
ليبيا
قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية
ليبيا
«دويتشه فيله»: فشل الخطط الأوروبية لإحياء مهمة «صوفيا» لمراقبة توريد السلاح ...
ليبيا
بيان هام لمؤسسة النفط يرصد آثار إقفال موانئ التصدير على إنتاج الخام والمشتقات ...
ليبيا
الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان