تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية

تراجع الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني مقابل الدينار في تعاملات السوق الرسمية اليوم الإثنين.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق 0.001 دينار مسجلة 1.4029 دينار مقابل 1.403 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم.

وهبط الجنيه الإسترليني بمقدار 0.0015 دينار، مسجلا 1.8326 دينار مقارنة بـ 1.8341 دينار أمس، لكن اليورو صعد إلى 1.5471 دينار مقابل 1.5468 دينار أمس، بفارق 0.0003 دينار.

على صعيد عملات دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0021 دينار مسجلا 0.498 دينار مقارنة بـ0.4959 دينار أمس، في حين استقر الدينار الجزائري عند مستوى 0.117 دينار.

وتراجع الريال السعودي بفارق 0.0001 دينار، مسجلا 0.3739 دينار مقارنة بـ 0.374 دينار أمس، وبالفارق نفسه كان تراجع الدرهم الاماراتي إلى 0.3819 دينار مقابل0.382 دينار أمس. وانخفضت الليرة التركية إلى 0.236 دينار مقابل0.2362 دينار أمس بفارق 0.0002.

أما العملات الآسيوية، فقد صعد الين الياباني إلى 1.29 دينار مقارنة بـ 1.28 دينار أمس بفارق 0.01 دينار، لكن الايوان الصيني تراجع بفارق 0.0002 دينار مسجلا 0.2028 دينار مقابل 0.203 دينار أمس.