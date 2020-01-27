60 ألف يورو لـ 12 فائزة في مسابقة «سيدات الأعمال الحرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 11:55 صباحا
ليبيات فزن في مسابقة «سيدات الأعمال الحرة» لبرنامج دعم ليبيا التي أقيمت في تونس، 23 يناير 2020، (صفحة البرنامج في فيسبوك)

حصلت 12 رائدة أعمال على جوائز بقيمة 60 ألف يورو في مسابقة «سيدات الأعمال الحرة»، التي أُقيمت في تونس يوم الخميس الماضي.

شارك في المسابقة 30 امرأة من جميع مناطق ليبيا، حيث قدمت الفائزات أفكارًا تجارية مبتكرة في مجالات «الأغدیة العضویة والسیرامیك وإدارة النفایات والتصویر الفوتوغرافي والخدمات وتكنولوجیا الأسنان والصابون العضوي والمساعدة الطبیة»، حسب بيان برنامج «دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام»، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

والفائزات هن عائشة عبد الحمید وأسماء عبد الوھاب ورحاب أبوسدرة ونسرین الفریتیس ویاسمین الفریتیس وباكوري عائشة وإسراء بسیكري وأمل دیلاوي وخولة مبروك وھدى سلیم وآلاء شعیب وذكرة ترھوني.

وتستهدف المسابقة دعم التمكین الاقتصادي للمرأة في لیبیا، وضمت مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك بناء القدرات والتوجيه والتمویل الأولي، وستستمر المشاركات في ھذا الحدث في الاستفادة من سنة كاملة من بناء القدرات من منظمات المجتمع المدني المحلیة.

وقالت رئیسة العملیات في بعثة الاتحاد الأوروبي في لیبیا، ساندرا جوفین، إن الحیاة الاجتماعیة في ليبيا ستكون أفضل إذا تم دمج عدد أكبر من النساء في الحیاة الاقتصادیة، موجهة التهاني للسيدات الفائزات خلال الحدث، ووصفتهن بـ«المثال الملھم».

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