الثني يفتتح مركزي شرطة وفرع «مكافحة المخدرات» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 11:15 صباحا
مدينة درنة، 26 يناير 2020، (وال البيضاء)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مركزي شرطة الساحل الشرقي والفتائح، وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في درنة.

جاء ذلك خلال زيارة الثني المدينة أمس الأحد، حيث اطلع على نسب الإنجاز في المشاريع الحكومية المقامة بها، ومنها إنشاء مبنى مديرية أمن درنة، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وتفقد الثني أعمال الصيانة الجارية في مقر الأمن الداخلي، ومشروع صيانة مقر البحث الجنائي، إضافة إلى زيارته مشروع طريق الكورنيش والحديقة، كما افتتح مدرسة النهضة في منطقة باب طبرق، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر مراقبة التعليم درنة.

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