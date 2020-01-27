عودة خدمات الاتصالات لـ«المدار الجديد» و«ليبيانا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 09:55 صباحا
برج اتصالات خلوية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات عودة خدمات الاتصالات والإنترنت للشركة، إضافة إلى شركتي المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول.

وتوقفت الخدمات أمس الأحد، بعد حدوث قطع في كابل الألياف البصرية الذي يبعد مسافة 56 كيلومترا من مدينة غريان في اتجاه مدينة نالوت، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلنت شركة هاتف ليبيا، مساء أمس، توقف خدمة الاتصالات بالمنطقتين الوسطى والشرقية المارة على مسارات الشركة نتيجة قطع في كابل الألياف البصرية بسبب الأوضاع الأمنية، كما كشفت عن رجوع الخدمات تدريجيا في منطقة الجبل الغربي.

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