مسؤول بمستودع طبرق يؤكد عدم وجود نقص في غاز الطهي ويحذر من استغلال السماسرة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 26 يناير 2020, 09:50 مساء
مستودع طبرق لغاز الطهي, (الإنترنت)

أكد مسؤول بمستودع الغاز بطبرق، أنه لا يوجد أي نقص في غاز الطهي داخل البلدية، لكنه لفت إلى وجود استغلال من السماسرة والتجار لغاز الطهي وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 دينارا.

وأعلن المسؤول في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، عن ضخ ما لا يقل عن 7560 أسطوانة اليوم الأحد في بلدية طبرق وما جاورها بواقع 27 شاحنة حمولة كل منها 280 أسطوانة.

وأضاف المسؤول أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، حذر من رفع تسعيرة أسطوانة الغاز أكثر من 3 دينارات، «ومن يقوم بذلك سوف يعرض نفسه للمحاسبة قد تؤدي لإقفال مستودعه الخاص».

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