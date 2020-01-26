المسماري: نفذنا «عملية استباقية» في أبو قرين لكنها «لا تعد خرقا لوقف إطلاق النار»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 08:15 مساء
الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن قوات القيادة العامة قامت بـ«عملية استباقية» عسكرية في منطقة أبو قرين، لكنه شدد على أنها «لا تعد خرقا لوقف إطلاق النار». 

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي اليوم، أن قوات القيادة العامة لا تسعى لتطوير الهجوم أو القيام بعمليات عسكرية تقديرا لـ«بعض المواقف الدولية» لعدم سقوط مزيد من الشباب في الحرب.

وأضاف أن «القوات التي نفذت العملية اليوم لا تتبع لغرفة عمليات المنطقة الغربية، بل تتبع لغرفة عمليات تحرير سرت.. هذه المهمة خارج نطاق إطلاق النار»، وفق قوله.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، إن قواته دمّرت و سيطرت على عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات القيادة العامة التي حاولت التقدم تجاه أبوقرين (جنوب مصراتة) اليوم الأحد.

«بركان الغضب»: تدمير آليات تابعة للقيادة العامة حاولت التقدم تجاه أبوقرين

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لآليات مدمرة، ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.

وقال قنونو إن قوات القيادة العامة «خرقت مجددًا وقف إطلاق النار بمحاولتها البائسة للتقدم تجاه أبوقرين (جنوب مصراتة)»، مشيرًا إلى أن قوات الوفاق «تحافظ على تمركزاتها وتُلاحق فلول الميليشيات الإجرامية باتجاه الوشكة».

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