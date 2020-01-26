معيتيق: تداعيات إغلاق الموانئ النفطية سلبية على المنطقة بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 06:05 مساء
لقاء معيتيق مع القائم بأعمال السفارة البريطانية. (إدارة التواصل والإعلام)

اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، أن الاستمرار في إغلاق الموانئ النفطية «ستكون له تداعيات سلبية ليس على ليبيا فقد وإنما على المنطقة بالكامل»، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تصريح معيتيق خلال لقائه ظهر اليوم الأحد، مع القائمة بالأعمال بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هويتن، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلامي إن لقاء معيتيق مع القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا «تركز على مؤتمر برلين ودور المملكة المتحدة في اللقاءات التي أُجريت فيه، وقدرة المجتمعين على ضمان استمرار هدنة وقف إطلاق النار التي خرقتها القوات المعتدية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن معيتيق شدد خلال اللقاء على أن «الاستمرار في قفل الموانئ النفطية ستكون له تداعياته السلبية ليس على ليبيا فقط بل على المنطقة بالكامل»، وحث على ضرورة أن «يقوم مجلس الأمن بدوره في هذا الشأن».

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