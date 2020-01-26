محطات بني وليد تستقبل شحنات وقود قادمة من المنطقة الشرقية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 26 يناير 2020, 05:25 مساء
شاحنة تفرغ حمولته من الوقود في إحدى المحطات ببني وليد. (الإنترنت)

بدأت محطات الوقود في بلدية بني وليد باستقبال شحنات الوقود القادمة من المنطقة الشرقية، بعد توقف إمداد المدينة من مستودعات المنطقة الغربية.

وقال عضو لجنة توزيع الوقود والغاز ببني وليد، علي البنداق لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن اللجنة باشرت في توزيع الوقود على المحطات بمتابعة أعضاء اللجنة وأفراد الأمن المكلفين من الشرطة العسكرية.

وذكر البنداق أنه عند اكتمال الشحنات سيجري افتتاح وتوزيع الوقود في كافة المحطات في وقت واحد للتقليل من عملية الازدحام، مشيرا إلى أن أول شحنة تصل للمدينة من الإمداد العسكري لمحطة الرضيعة في منطقة تنيناي جنوب المدينة.

وأكد البنداق أن لجنة أزمة الوقود والغاز في بلدية بني وليد تسعى إلى تزويد كافة المحطات بالوقود والقضاء على أزمة الطوابير وازدحام محطات التوزيع بالمدينة.

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