«بركان الغضب»: تدمير آليات تابعة للقيادة العامة حاولت التقدم تجاه أبوقرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 03:57 مساء
ألية مدمرة تقول قوات الوفاق إنها تابعة لقوات القيادة العامة قرب أبوقرين. (بركان الغضب)

قال الناطق الرسمي باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، إن قواته دمّرت و سيطرت على عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات القيادة العامة التي حاولت التقدم تجاه أبوقرين (جنوب مصراتة) اليوم الأحد.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لآليات مدمرة، ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قنونو، خرقين لوقف إطلاق النار نفذتهما القوات التابعة للقيادة العامة.

وقال قنونو إن قوات القيادة العامة «خرقت مجددًا وقف إطلاق النار بمحاولتها البائسة للتقدم تجاه أبوقرين (جنوب مصراتة)»، مشيرًا إلى أن قوات الوفاق «تحافظ على تمركزاتها وتُلاحق فلول الميليشيات الإجرامية باتجاه الوشكة».

اقرأ أيضا: «بركان الغضب» تعلن خرقين لوقف إطلاق النار في أبوقرين وطرابلس

ولفت إلى أن قوات القيادة العامة «قصفت صباح اليوم، بقذائف عشوائية، بداية طريق المشروع بالعاصمة طرابلس». ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه الأنباء من مصدر مستقل.

ويقول المبعوث الأممي غسان سلامة، غسان سلامة، إن الهدنة في ليبيا لازالت صامدة، لكنه يؤكد في نفس الوقت وجود خروقات يصل عددها إلى 50 خرقًا تحاول البعثة توثيقها ومعالجتها ووقفها، وفق تصريحات لقناة «فرانس 24» الخميس.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس في 12 يناير الجاري في استجابة لمبادرة دعا إليها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في موسكو في الثامن من يناير الجاري.

ألية مدمرة تقول قوات الوفاق إنها تابعة لقوات القيادة العامة قرب أبوقرين. (بركان الغضب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية
ليبيا
بيان هام لمؤسسة النفط يرصد آثار إقفال موانئ التصدير على إنتاج الخام والمشتقات ...
ليبيا
الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا
رياضة محلية
فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
في العدد 218 من جريدة «الوسط»: مصير «المرتزقة» وأوجاع النازحين من «أبوسليم» إلى ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مضاعفات أقل حال التوقف عن التدخين قبل إجراء الجراحة