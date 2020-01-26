«بركان الغضب»: تدمير آليات تابعة للقيادة العامة حاولت التقدم تجاه أبوقرين

ألية مدمرة تقول قوات الوفاق إنها تابعة لقوات القيادة العامة قرب أبوقرين. (بركان الغضب)

قال الناطق الرسمي باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، إن قواته دمّرت و سيطرت على عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات القيادة العامة التي حاولت التقدم تجاه أبوقرين (جنوب مصراتة) اليوم الأحد.



ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لآليات مدمرة، ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قنونو، خرقين لوقف إطلاق النار نفذتهما القوات التابعة للقيادة العامة.

وقال قنونو إن قوات القيادة العامة «خرقت مجددًا وقف إطلاق النار بمحاولتها البائسة للتقدم تجاه أبوقرين (جنوب مصراتة)»، مشيرًا إلى أن قوات الوفاق «تحافظ على تمركزاتها وتُلاحق فلول الميليشيات الإجرامية باتجاه الوشكة».

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ولفت إلى أن قوات القيادة العامة «قصفت صباح اليوم، بقذائف عشوائية، بداية طريق المشروع بالعاصمة طرابلس». ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه الأنباء من مصدر مستقل.

ويقول المبعوث الأممي غسان سلامة، غسان سلامة، إن الهدنة في ليبيا لازالت صامدة، لكنه يؤكد في نفس الوقت وجود خروقات يصل عددها إلى 50 خرقًا تحاول البعثة توثيقها ومعالجتها ووقفها، وفق تصريحات لقناة «فرانس 24» الخميس.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس في 12 يناير الجاري في استجابة لمبادرة دعا إليها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في موسكو في الثامن من يناير الجاري.

ألية مدمرة تقول قوات الوفاق إنها تابعة لقوات القيادة العامة قرب أبوقرين. (بركان الغضب)