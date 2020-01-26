«تعليم الوفاق» تحذر من تسجيل الطلاب في مدارس عير معتمدة بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 03:44 مساء
مسؤولون في وزارة التعليم بحكومة الوفاق يناقشون خطط تنظيم امتحانات طلاب المدارس الليبية في الخارج (الإنترنت).

حذرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في مدارس ليبية غير معتمدة بالخارج، مشددة على ضرورة التحقق من اعتماد المدارس لدى الوزارة.

وطالب وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام، عادل جمعة، إدارة التعليم الخاص بتحديد المدارس المعتمدة بالخارج، وإعلانها، وإحالة تقرير مفصل بأسماء وأعداد طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى المركز الوطني للامتحانات.

وشدد على ضرورة ألا يقوم المركز بإدخال بيانات أية مدرسة لم تتم إحالتها من قبل إدارة التعليم الخاص، مؤكدًا أهمية التزام جميع المدارس باستكمال إجراءات الحصول على إذن مزاولة وتجديده بشكل سنوي.

كما دعا أولياء الأمور إلى ضرورة التحقق والتأكد من مدى صحة اعتماد المدارس من قبل الوزارة قبل تسجيل أبنائهم بها، محذرًا من تسجيل الطلاب أو تقييدهم بمدارس دون التحقق من صحة اعتمادها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة تنظيم آلية إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج، وكيفية التغلب على الإشكاليات التي صاحبت إجراءها في السنوات الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق ببيانات الطلبة ومدى صحة تحصلهم على تسلسل تعليمي سليم، فضلاً عن التطرق إلى الشروط والقوانين واللوائح التي تنظم عمل مدارس الخارج.

مسؤولون في وزارة التعليم بحكومة الوفاق يناقشون خطط تنظيم امتحانات طلاب المدارس الليبية في الخارج (الإنترنت).
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