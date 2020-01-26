50 رجل أعمال ليبيًّا يبحثون فرص الاستثمار في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 03:29 مساء
المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول. (ارشيفية: الإنترنت)

يشارك أكثر من 50 رجل أعمال ليبيًّا في منتدى الأعمال الجزائري- الليبي الذي سينظم يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول، أن «المنتدى الذي تنظمه الغرفة الجزائرية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لسبها؛ يهدف لخلق فضاء تواصل بين رجال الأعمال الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الليبيين من أجل بحث إمكانات الشراكة بين الطرفين وفرص الاستثمار في الجزائر».

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ومن المقرر دراسة إمكانات تصدير المنتجات الجزائرية إلى ليبيا، وذلك خلال المنتدى الذي يشمل معظم قطاعات النشاط الاقتصادي، خصوصًا الصناعات الغذائية والتحويلية والمنتجات الزراعية والعطور، وفقًا لبهلول.

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