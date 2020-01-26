«اقتصاد الوفاق»: إعداد خارطة استثمارية لتقليل الاعتماد على النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 03:18 مساء
المجتمعون في مقر وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لمناقشة الخطط الاستثمارية الجديدة (الإنترنت).

أكدت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق اهتمامها بإعداد خارطة استثمارية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وعقدت الوزارة اجتماعا الخميس الماضي بهدف «الوقوف على الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة بشأن إعداد الخارطة الاستثمارية لدولة ليبيا وكذلك تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمعهد العربي للتخطيط فيما يتعلق بإعداد خارطة استثمارية مبنية على أسس علمية»، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وتسعى الوزارة إلى أن تكون الخطة مستندة إلى دراسات ميدانية لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى للمستثمرين، والتي تصب في صالح التنمية والتطور على مستوى الدولة، كما يترافق مع وضع الخطة تنظيم ورشة عمل حول قضية الاستثمار بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة.

رأس الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الاقتصاد مدير إدارة الموارد البشرية وبحضور كل من مديرة مكتب التمييز المؤسسي بالوزارة، ومدير إدارة المشروعات الاستراتيجية والطاقة بهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير الإدارة الاقتصادية والفنية بمركز البحوث الصناعية.

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